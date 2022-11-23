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НовостиОбщество23 ноября 2022 14:45

В Курском районе ликвидировали несанкционированную свалку

Специалисты обнаружили строительные отходы
Кристина ГОРБАТЕНКО
Правонарушителем оказался житель Курска

Правонарушителем оказался житель Курска

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о несанкционированной свалке на земельном участке в Курском районе поступило в региональный комитет природных ресурсов. Специалисты выполнили проверку, в ходе которой обнаружили очаговые навалы строительных отходов: битый кирпич, обломки бетонных конструкций.

Как сообщают в областной администрации, личность правонарушителя удалось установить, им оказался житель Курска.

- Мужчине выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, - говорят в обладминистрации

Курянин выполнил все требования и очистил участок от строительных отходов.