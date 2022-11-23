В Курске на Хуторской появилась новая детская площадка

На создание игрового комплекса выделили более полумиллиона рублей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Во дворе дома №13 на улице Хуторской установили детскую площадку, об этом сообщили в городской администрации. Объект появился в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», на его создание потратили более полумиллиона рублей. Средства выделялись из бюджетов всех уровней.

Так, в комитете городского хозяйства говорят, для юных курян установили детский игровой комплекс с лестницей, горкой, канатом, шведской стенкой. Также на территории игровой зоны появились качели, столик со скамейками, лавочки и урны.

Отметим, площадка полностью огорожена — это способствует безопасному нахождению на ней детей.