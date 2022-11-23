24 ноября в Курской области спасатели проведут тренировку на автодороге

Тренировка пройдет в селе Лебяжье Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

24 ноября в 10:00 в селе Лебяжье Курского района спасатели проведут штабную тренировку по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушением пропускной способности на региональных автомобильных дорогах.

Практические мероприятия пройдут на участке федеральной автомобильной дороги Р-298 «Курск Воронеж – автомобильная дорога «Каспий» - Юго-восточный обход Курска, село Лебяжье Курского района.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в тренировке будут задействованы более 150 человек и порядка 40 единиц техники.

Ранее КП сообщала, что В 2022 году в Курске отремонтировали 40 автомобильных дорог. Общая протяженность объектов составляет более 50 километров.