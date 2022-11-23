В 2022 году в Курске отремонтировали 40 автомобильных дорог

Некоторые дорожные работы в рамках БКД 2023 года удалось выполнить досрочно Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На этот год в Курске закончили ремонтные работы автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщают в городской администрации, в 2022 году отремонтировали 40 объектов, общей протяженностью более 50 километров.

Это дороги по улицам: Димитрова, Школьной, Карла Либкнехта, Щепкина, Ломоносова, Чехова, Чернышевского, Скорятина, Гайдара, Крюкова, Юности, Менделеева (от 7-го Промышленного пер. до 1-го Промышленного пер.), 1-й Строительной, Рышковской, Привокзальной, Кольцевой, Аллейной, Трубной, Радищева, Кирова, Почтовой, Золотой, Павлова, Садовой, Гоголя, 1-й Фатежской, 3-й Кавказской, 4-й Кавказской, по 2-му Институтскому переулку, 3-му Институтскому переулку, улицам Мичурина, Сосновской, Нижней Луговой, Малиновой, Овечкина, Пионеров, Октябрьской, Тускарной, Маяковского, на участке от улицы Ленина до улицы Радищева.

Кроме этого, по словам дорожников, в рамках БКД 2023 года досрочно выполнили работы по устройству покрытия автомобильных дорог по улице Перекальского (северная и южная полосы), площади Перекальского и внутриквартального проезда от проспекта Ленинского Комсомола до дома № 8 по проспекту Ленинского Комсомола.

Дорожные работы продолжат в 2023 году.