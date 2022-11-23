Школьница из Курска стала победителем Всероссийского конкурса фоторабот "Это наша страна - 2022"

В конкурсе приняли участие 1750 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Стали известны итоги Всероссийского конкурса фоторабот "Это наша страна - 2022". В нем приняли участие 1750 человек из 45 регионов России. Среди победителей - курянка, ученица восьмого класса школы № 59 имени Г. М. Мыльникова - Анастасия Лукъяненко.

В городской администрации рассказывают, девочка успешно прошла все три этапа конкурсных испытаний: первичную оценку работ экспертами, мнение общественности и открытое голосование членов жюри. В результате – первое место в номинации «Дикие животные» — проект «Символ русского Севера на восходе».

Конкурс проводился по инициативе Русского географического общества. Всего было было представлено пять номинаций: «Пейзаж», «Дикие животные», «Макромир», «С высоты птичьего полета» и «Многоликая Россия».