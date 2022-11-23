В России проходит международная онлайн-конференция AI Journey

Трансляция мероприятия началась сегодня в 9:00 по московскому времени, и к ней уже подключились зрители со всех континентов, из более чем ста стран мира: России, Индии, США, Малайзии, Индонезии, Казахстана, Великобритании, Канады, Объединённых Арабских Эмиратов, Беларуси, Узбекистана, Германии, Киргизии, Нидерландов, Бангладеш, Австралии, Катара, Пакистана, Сингапура, Турции, Армении, Филиппин, Саудовской Аравии, Франции, Непала, ЮАР, Таджикистана, Испании, Молдовы, Аргентины, Грузии, Швеции, Азербайджана, Ирландии, Мексики, Украины, Таиланда, Швейцарии, Италии, Кении, Израиля, Новой Зеландии, Шри-Ланки, Латвии, Тринидада и Тобаго, Финляндии, Кипра, Маврикия, Бельгии, Литвы, Уганды, Нигерии, Чехии, Южной Кореи, Ирана, Китая, Омана, Сербии, Эфиопии, Ямайки, Австрии, Бахрейна, Болгарии, Бутана, Греции, Египта, Малави, Ботсваны, Бразилии, Вьетнама, Дании, Зимбабве, Исландии, Камбоджа, Колумбии, Кувейта, Лесото, Мьянмы, Норвегии, Румынии, Тайваня, Фиджи, Эстонии, Алжира, Анголы, Афганистана, Багамских Островов, Боливии, Ганы, Гренады, Замбии, Иордании, Ирака, Мальты, Монголии, Португалии, Пуэрто-Рико и Соломоновых Островов.

Подключайтесь и вы! https://ai-journey.ru/stream/