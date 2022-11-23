В Курске задержали подозреваемого в краже денег с кредитки

Подозреваемый признался в содеянном Фото: Светлана ВОЛКОВА

Почти 9 тысяч рублей за сутки успел потратить с чужой банковской карты тридцатисемилетний рецидивист из Курска. Кредитку он нашел на улице и решил, что нужно порадовать себя дорогим алкоголем, деликатесами и другими товарами, на которые денег обычно не хватало. Хозяин карты не сразу заметил, что его счет опустошается, но затем все же произвел блокировку и обратился в полицию. Оперативники сумели установить все торговые точки, где злоумышленник расплачивался за покупки и изъяли записи с камер наблюдения, установленных на улице или внутри магазинов.

Подозреваемый был задержан и в отделе полиции дал признательные показания. Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 158 УК РФ. (Кража с банковского счета). Ее санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.