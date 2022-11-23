Под Курском пьяный водитель на иномарке столкнулся со встречным автомобилем

Один из водителей был доставлен в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 22 ноября примерно в 19:55 в районе дома № 18 по улице Курской, поселка Карла Либкнехта, Курчатовского района. В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль «БМВ», под управлением пьяного 23-летнего водителя, столкнулся со встречным автомобилем «РЕНО МЕГАН», за рулем которого был 43-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «РЕНО МЕГАН» получил ранения и был доставлен больницу. Пполиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 22 ноября в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 18:45 в районе дома № 9 по улице Союзной в Курске. По предварительным данным, 38-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», сбил 64-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена больницу.