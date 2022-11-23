Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье23 ноября 2022 6:31

За сутки в Курской области коронавирусом заразились 27 человек

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 101 пациент
Кристина ГОРБАТЕНКО
Летальных случаев нет

Летальных случаев нет

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 23 ноября, в регионе ковид заразились еще 27 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 148 870 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 101 человек, на ИВЛ – 3 (3 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2528 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.