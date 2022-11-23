Сведения о двух памятниках природы Курской области внесли в государственный реестр

Теперь в ЕГРН есть данные о режимах охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о границах охранных зон двух объектов Курской области - «Урочище «Болото «Борки» и «Колодный лог». Это особо охраняемые природные территории, которые расположены в Суджанском и Курском районах соответственно.

Теперь в ЕГРН есть данные об их месторасположении, а также режимах охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон.

Как сообщают в областной администрации, эта информация позволит избежать нарушений требований земельного законодательства при образовании земельных участков, а также исключить риск их наложения на охранную зону памятника природы.

Добавим, в 2022 году установлено десять охранных зон памятников природы, сведения о которых в полном объеме внесены в ЕГРН.