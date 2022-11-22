Курские «Русичи» одержали вторую победу в Суперлиге

После этой победы «Русичи» располагается на 12-м месте с десятью очками. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

В Курске местные «Русичи» встречался с краснодарским «СШОР-Локомотивом-Кубанью» в рамках мужской Суперлиги по баскетболу. Хозяева не только одержали вторую победу в этом розыгрыше, но и добились первого одновременно волевого и разгромного успеха. Итоговый счет – 22:27, 22:15, 25:11, 26:18 и 95:71 в сумме. В ТОП-5 самых результативных игроков «курян» вошли – Роман Казюлин (18 очков), Дмитрий Дойников (15), Дмитрий Злобин, Семен Шашков (по 12) и Александр Винник (десять).

После этой победы «Русичи» располагается на 12-м месте с десятью очками. Лидируют московская «Руна», «Уралмаш» из Екатеринбурга и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (по 15). Теперь 25 ноября куряне сыграют в Ижевске с «Куполом-Родники» (десятое место, 11 очков). Начало игры в 18:00.