"Курскводоканал" заплатит более 12 миллионов рублей за гибель рыбы

ЧП произошло на Сейме Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура Курска выяснила, в 2019-2020 годах в результате сброса с городских очистных сооружений МУП «Курскводоканал» неочищенных сточных вод в реку Сейм произошло загрязнение водоема.

- Это привело к массовой гибели рыбы и повлекло причинение ущерба на сумму 12,6 миллиона рублей. В ходе прокурорской проверки проведены ряд экологических исследований и ихтиологическая экспертиза, - сообщает ведомство.

На основании полученных данные прокурор Курска направил в суд иск, в котором потребовал обязать МУП «Курскводоканал» возместить вред, причиненный в результате гибели водных биологических ресурсов.

Требования полностью удовлетворены.