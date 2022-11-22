23 ноября в Курской области пройдет мокрый снег с дождем

Настоящая зима еще не пришла в регион Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 ноября в регионе будет облачно. Ночью местами умеренные, днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью местами туман. Местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. ветер западной четверти 7-12 м/с. Температура: - ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 1000-3000 метров, при тумане до 500 метров.

Сейчас из-за непогоды отключения света фиксируют в семи районах Курской области: Мантуровском, Курском, Касторенском, Горшеченском, Щигровском, Тимском и Советском.

Для скорейшей ликвидации технологических нарушений специалистам «Курскэнерго» помогают коллеги из других регионов. Всего задействована 121 бригада из 491 человека и 121 единицы техники. На социально значимых объектах установлено 26 резервных источников электроснабжения общей мощностью 700 кВт.

Работы продолжаются в круглосуточном режиме, сказали в Доме Советов.