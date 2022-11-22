В Курской области на пожаре погиб пенсионер

В 12:54 22 ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в доме в селе Драчевка Медвенского района.

Пожар удалось потушить только в 13:27. В огне погиб 68-летний мужчина. А жилой деревянный дом полностью сгорел внутри.

На тушение выезжали 14 человек, шесть единиц техники, сообщили в МЧС региона.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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