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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 19:03

В Курской области на пожаре погиб пенсионер

Трагедия произошла днем 22 ноября
Ольга ДАНИЛОВА

В 12:54 22 ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в доме в селе Драчевка Медвенского района.

Пожар удалось потушить только в 13:27. В огне погиб 68-летний мужчина. А жилой деревянный дом полностью сгорел внутри.

На тушение выезжали 14 человек, шесть единиц техники, сообщили в МЧС региона.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.