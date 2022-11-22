Из-за непогоды отключения света фиксируют в семи районах Курской области

В регионе продолжают устранять последствия ледяного дождя Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 ноября энергетики выполнили работы на 46 воздушных линиях 10 кВ, тем самым восстановили электроснабжение в домах свыше десяти тысяч жителей области.

В настоящее время по линиям 10 кВ полностью запитаны потребители в Обоянском, Льговском, Рыльском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Пристенском и Солнцевском районах. Специалисты продолжают работы по единичным заявкам людей, сообщает администрация региона.

Сейчас отключения фиксируют в семи районах Курской области: Мантуровском, Курском, Касторенском, Горшеченском, Щигровском, Тимском и Советском.

Для скорейшей ликвидации технологических нарушений специалистам «Курскэнерго» помогают коллеги из других регионов. Всего задействована 121 бригада из 491 человека и 121 единицы техники. На социально значимых объектах установлено 26 резервных источников электроснабжения общей мощностью 700 кВт.

Работы продолжаются в круглосуточном режиме, сказали в Доме Советов.