В ряде приграничных школ Курской области "дистант" продлили до 25 ноября

Дистант действует и для студентов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В приграничном Суджанском районе Курской области по решению антитеррористической комиссии во всех образовательных организациях продлено дистанционное обучение. Удаленный формат пока установлен до 25 ноября. Онлайн учатся больше двух с половиной тысяч школьников.

В Глушковском районе принято решение на дистанционке оставить три школы и три филиала, в которых учатся 462 ребенка. В девяти школах и одном филиале вернулись к очному формату, а в одной школе применяют смешанный тип обучения: дети с первого по восьмой классы, а также десятого класса учатся онлайн, будущие выпускники девятых и одиннадцатых классов – очно.

Еще в четырех приграничных районах – Рыльском, Хомутовском, Кореневском и Беловском – на дистанционном обучении остаются школы в десятикилометровой зоне. Это 12 школ и пять филиалов, в них учатся 911 детей.

Также дистанционный формат действует в трех учреждениях СПО и трех филиалах, где проходят обучение свыше 1 600 студентов, сообщает администрация региона.