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НовостиЭкономика22 ноября 2022 18:20

На 2023 год в Курской области намечен рост жилищного строительства

В основном это индивидуальные постройки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
С каждым годом в регионе строят все больше частных домов

С каждым годом в регионе строят все больше частных домов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области с начала года ввели в эксплуатацию 418,6 тысяч квадратных метров жилья. Из них на индивидуальное жилищное строительство приходится 327,9 тысяч квадратов, на многоквартирные дома — 90,7 тысяч. Это более 70% от намеченного показателя: всего по итогам года запланировано построить 594 тысяч квадратных метров.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было введено 400,2 тыс. кв. м жилья, объемы выросли на 6,4%. Рост намечен и на будущий год. В 2023-м в Курской области ввод жилья планируется в объеме 650 тыс. кв. м, из них на индивидуальное жилье - 374,0 тыс. кв. м, многоквартирные дома — 276,0 тыс. кв. м.