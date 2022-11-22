В Курске во время смотра качества забраковали один образец майонеза

Продукт отбирала комиссия прямо с полок магазинов федеральных и региональных торговых сетей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В течение полутора недель эксперты Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области изучали десять образцов майонеза провансаль, изготовленных по ГОСТу. Продукт отбирала комиссия прямо с полок магазинов федеральных и региональных торговых сетей.

- Специалисты определяли кислотность, перекисное число (насколько компоненты устойчивы к окислению), массовую долю жира, проверяли маркировку. Девять образцов успешно прошли все испытания, один вызвал вопросы. В майонезе производителя из Брянской области была существенно занижена массовая доля жира: вместо заявленных 67% она составляла всего 10%. Это довольно грубое нарушение, ведь ГОСТом строго определены параметры продукта, - рассказала заместитель директора Курского центра контроля качества Наталья Сушко.

Результаты всех смотров традиционно размещаются на ресурсах администрации региона, в соцсетях и на сайте kurskoekachestvo.ru. Итоги направляют производителям и торговым сетям – они корректируют работу с поставщиками. Результаты также отсылают в территориальные управления Роспотребнадзора, где принимают решения о санкциях.

Успешно прошли лабораторные испытания и признаны соответствующими нормативной документации и всем заявленным характеристикам девять образцов следующих производителей:

1. Майонез Провансаль, ТМ «Слобода», мдж 67% (АО «ЭФКО», Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Фрунзе, 2);

2. Майонез «Провансаль», ТМ «Махеев», мдж 50,5% (АО «ЭССЕН Продакшн АГ», Республика Татарстан, Елабужский р-н, г. Елабуга, Окружное шоссе, 7);

3. Майонез «Классический Провансаль», ТМ «Ряба», мдж 50,5%, (АО «Нижегородский масло-жировой комбинат», Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, шоссе Жиркомбината, 11);

4. Майонез «Провансаль», ТМ «Mr. Ricco», мдж 67% (АО «Казанский жировой комбинат», Республика Татарстан, Лаишевский р-н, с. Усады, ул. Ласковая, 1);

5. Майонез Классический, ТМ «Heinz», мдж 67% (ООО «Петропродукт-Отрадное», Россия, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, 1);

6. Майонез Провансаль Воронежский, ТМ «Семилукская трапеза», мдж 51% (ООО «Семилукский пищекомбинат», Россия, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Индустриальная, 3);

7. Майонез настоящий, ТМ «ЧудоРоза», мдж 61% (ООО «Смоленский пищевой комбинат», Россия, Смоленская обл., г. Смоленск, Рославльское шоссе, 5 км, стр. 4-а);

8. Майонез Провансаль классический, ТМ «Я люблю готовить», мдж 67% (ООО «Русагро-Аткарск», Россия, Саратовская обл., г. Аткарск, ул. Гоголя, 17, пом. 225);

9. Майонез Провансаль, ТМ «Красная цена», мдж 67% (ОАО «Производственный холдинг «Здрава», Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, 112).

В майонезе провансаль ТМ «Добра Еда», мдж 67% (ООО «Пищекомбинат», Россия, Брянская обл., Брасовский р-н, рп. Локоть, ул. Дзержинского, 1) занижена массовая доля жира. Она составляет всего 10% вместо заявленных производителем 67%.