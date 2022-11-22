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НовостиЗвезды22 ноября 2022 16:26

В Курске пройдут мастер-классы по изготовлению посуды из глины на гончарном круге

Мероприятие состоится 24 ноября в рамках открытия выставки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Также можно будет потренироваться в лепке кожлянской традиционной свистульки под руководством народных мастеров

Также можно будет потренироваться в лепке кожлянской традиционной свистульки под руководством народных мастеров

Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 ноября в 12.30 в курской библиотеке-филиале № 12 им. К. Д. Воробьева в рамках Года культурного наследия народов России откроется выставка «В руках мастера и глина оживает» мастеров центра народных традиционных промыслов Курчатовского района.

Гости выставки ознакомятся с историей возникновения промысла кожлянской игрушки и гончарного ремесла в XVII веке в селах Кожля и Дроняево, который стал достопримечательностью курян, вспомнят имена и творчество выдающихся мастеров.

Кроме того, руководитель центра народных ремесел расскажет про традиционные игрушки и свистульки, представит изготовленных из глины мифологических персонажей.

Привлечет внимание гостей выставки авторская керамика мастера Сентищевой, а потомственный мастер гончарного ремесла Алтухова продемонстрирует традиционную дроняевскую посуду.

В рамках презентации все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению посуды из глины на гончарном круге и лепке кожлянской традиционной свистульки под руководством народных мастеров.

Выставка продлится до 25 декабря.