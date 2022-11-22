25 ноября курян проконсультируют по правовым вопросам

Консультации можно будет получить в Курске и Курчатове Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Человек и Закон» и УМВД России по Курской области проведут совместный прием граждан по правовым вопросам.

Консультирование будут вести юристы, адвокаты, нотариусы, работники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Курской области, УФССП России по Курской области, Управления Росреестра по Курской области, а также сотрудники Госавтоинспекции, миграционной службы, подразделения по делам несовершеннолетних, правового отдела УМВД России по Курской области.

Акция пройдет 25 ноября с 11:00 до 16:00 на трех площадках – в Курске (ул. Радищева, 24, цокольный этаж и ул. Ленина, 49) и Курчатове (ул. Набережная, 15)