В Курске пройдут семейные соревнования по плаванию

Соревнования - семейные Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 ноября состоятся соревнования по плаванию в рамках городской семейной спартакиады «Команда».

Спортивные состязания проведут на базе бассейна «Водолей» (Курск, ул. Мыльникова, 8а).

Соревнования будут проходить в виде эстафеты, команда - родитель и ребенок. Длина дистанции для каждого участника команды – 25 метров. Победитель определится по итогам общего времени команды.

Участие в спартакиаде бесплатное.

Время начала:

11.00–11.20 – регистрация команд с детьми в возрасте 5-7 лет. 11.30 – начало соревнований.

11.30–11.50 – регистрация команд с детьми в возрасте 8-9 лет. 12.00 – начало соревнований.

12.00-12.20 – регистрация команд с детьми в возрасте 10-11 лет. 12.30 – начало соревнований.

Для участия в соревнованиях необходимо пройти по ссылке и заполнить форму.