Пострадавшим от урагана в Курске выплатили почти семь миллионов рублей

Сумму ущерба определяют индивидуально Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне, чье имущество было повреждено во время урагана, получают компенсационные выплаты.

Как рассказала заместитель главы администрации Курска Наталья Пархоменко, на сегодняшний день отработано 57 заявлений. Уже 44 жителя областного центра получили выплаты в связи с повреждением транспортных средств и 13 — на восстановление недвижимого имущества.

— Заявления от горожан продолжают поступать. Сумма выплаты определяется в каждом конкретном случае на основании экспертной оценки. Всего пострадавшим выплачено 6,9 млн рублей, — отметила Наталья Александровна.