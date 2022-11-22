«Юрмобиль» приедет в районы Курской области

«Юрмобиль» начал работать в Курской области этой осенью Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Этой осенью в Курской области при содействии Министерства юстиции РФ начал работать «Юрмобиль» - передвижной мобильный офис по оказанию бесплатной правовой помощи населению.

25 ноября в Большесолдатском районе пройдет заседание Администрации Курской области. С 10:00 «Юрмобиль» будет принимать местных жителей возле здания районной администрации.

По правовым вопросам людей проконсультируют сотрудники юридического департамента Администрации Курской области и ОКУ «Госюрбюро Курской области», на связи с ними будут специалисты пенсионного фонда, органов ЗАГС, нотариусы. Также с местными жителями пообщается губернатор.