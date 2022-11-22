Курянам предлагают написать «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Тест будет иметь базовый и профильный уровни Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

2 декабря куряне смогут проверить свои знания и написать «Тест по истории Великой Отечественной войны». Традиционная международная акция состоится в преддверии Дня Неизвестного солдата.

В этом году участники ответят на 40 вопросов, которые охватывают различные события времен войны. Тест будет иметь два уровня - базовый и профильный.

В городской администрации рассказывают, проверить свои знания можно на специальных площадках, организованных в каждом регионе страны, а также онлайн — на сайте проекта.

До 1 декабря на сайте можно зарегистрировать площадку, если вы хотите провести тест самостоятельно.