Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 14:13

Курянам предлагают написать «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Участникам нужно будет ответить на 40 вопросов
Кристина ГОРБАТЕНКО
Тест будет иметь базовый и профильный уровни

Тест будет иметь базовый и профильный уровни

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

2 декабря куряне смогут проверить свои знания и написать «Тест по истории Великой Отечественной войны». Традиционная международная акция состоится в преддверии Дня Неизвестного солдата.

В этом году участники ответят на 40 вопросов, которые охватывают различные события времен войны. Тест будет иметь два уровня - базовый и профильный.

В городской администрации рассказывают, проверить свои знания можно на специальных площадках, организованных в каждом регионе страны, а также онлайн — на сайте проекта.

До 1 декабря на сайте можно зарегистрировать площадку, если вы хотите провести тест самостоятельно.