В СВО погиб еще один курянин

Станислав погиб в бою за село Маховка Харьковской области Фото: материалы пресс-служб

Очередные трагические новости сообщили в администрации Золотухинского района. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один курянин – младший сержант Станислав Борисюк

Военнослужащий был уроженцем Будановского сельсовета. После заключения контракта 27 сентября 2022 года, Станислав отправился добровольцем участвовать в СВО. Погиб боец сражаясь за село Маховка Харьковской области.

Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, сержант Павел Ромашов.

Военнослужащий – уроженец села Политотдел Кульбакинского сельсовета Глушковского района. Военную службу он выбрал осознанно. Служил по контракту.

Во время СВО был в разведывательном батальоне, командовал разведывательным отделением взвода.

Павла не стало 4 ноября, он погиб при исполнении воинского долга. У него остались жена и дочь.