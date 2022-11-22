190 детей из семей мобилизованных курян бесплатно посещают детские сады

В Курской области продолжают оказывать особое внимание детям из семей мобилизованных Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжают оказывать особое внимание детям из семей мобилизованных. Так, в городской администрации рассказали, что 190 таких малышей уже посещают бесплатно детские сады. Сегодня, 22 ноября, на комиссии по комплектованию дошкольных образовательных организаций рассмотрели и приняли в работу еще семь обращений о внеочередном зачислении детей.

Также 347 школьников из семей мобилизованных имеют право на бесплатное двухразовое питание. Родители 232 детей уже заявили о согласии и представили все документы.

Кроме этого, в регионе организовывают и досуг для таких ребят: занятия в кружках и секциях, посещение концертных и развлекательных мероприятий.

Добавим, что семьям мобилизованных в Курске оказывают юридическую и психологическую помощь.