В Курске завершен первый этап благоустройства сквера «Спортивный»

Все работы планируют закончить в 2023 году Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают благоустраивать дворы и общественные территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Так, в городской администрации рассказали, что специалисты завершили первый этап благоустройства сквера «Спортивный» по улице Менделеева. Как сообщили в комитете городского хозяйства, на сегодняшний день выполнено мощение тротуаров и прогулочных дорожек и освещение территории, также в сквере установили скамейки и урны.

В 2023 году здесь планируют построить нескольких спортивных площадок для игры в волейбол и бадминтон, для занятий на легкоатлетических и силовых тренажерах.

Работы планируют завершить в 2023 году.