От наледи расчищают все 63 сквера и парка Курска

В Курске продолжается расчистка дорог от наледи Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске сохраняется непогода. В комитете дорожного хозяйства рассказали, что ночью городские дороги от наледи расчищали 53 единицы техники. Израсходовано было более 468 тонн песко-соляной смеси.

Продолжается расчистка территорий и днем. В городской администрации сообщают, на уборку пешеходных зон, остановок, тротуаров вышли 60 сотрудников подрядных организаций. В работах задействованы тракторы-щетки, погрузчики, спецтехника для противогололедной обработки.

Расчищают и общественные пространства. От наледи обрабатывают пешеходные дорожки и тротуары. Работы ведутся во всех 63 скверах и парках.