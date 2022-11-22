В Курском онкоцентре пройдет День открытых дверей для мужчин

Пациентов будут принимать с 10:00 до 14:00 Фото: Архив "КП"

В эту субботу, 26 ноября, Курский онкоцентр приглашает всех мужчин на День открытых дверей. Обследование проведут онкологи-урологи, его цель – выявление и лечение онкологии мочеполовой системы мужчин на ранней стадии

- Злокачественные образования мочеполовой системы ведут себя достаточно агрессивно. Не нужно ждать, когда появятся симптомы. Приходите к нам на День открытых дверей и проверьте свое здоровье, – сказал заведующий отделением онкоурологии Иван Ишков.

Пациентов будут ждать в поликлиническом корпусе центра с 10:00 до 14:00. Прием будут проводить бесплатно. Предварительная регистрация не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.