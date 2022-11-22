В Курске 44-летний водитель сбил пешехода

Раненого мужчину доставили в больницу Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 21 ноября примерно в 21:30 на улице Дубровинского. В региональном УГИБДД рассказывают, 44-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», сбил 55-етнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 27 ноября в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 07:30 на 32 километре автодороги «Курск – Поныри». По предварительным данным, 43-летний водитель, управляя автомобилям «ЛАДА ПРИОРА», не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движение, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП 19-летний пассажир автомобиля получил ранения и был доставлен в больницу.