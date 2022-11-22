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НовостиОбщество22 ноября 2022 7:55

Более 17,5 тысячи курских школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Проверить свои знания могут ученики с первого по девятый классы
Кристина ГОРБАТЕНКО
Олимпиада продлена до 27 ноября

Олимпиада продлена до 27 ноября

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Всероссийская акция «Безопасные дороги» продлена до 27 ноября. На данный момент, как сообщают в областной администрации, участие в ней приняли уже более17,5 тысячи школьников Курской области.

Олимпиада проводится при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проверить знания о правилах поведения на дорогах могут ученики с первого по девятый классы. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Учи.ру» и перейти на страницу олимпиады из личного кабинета.

В зависимости от результата участники получают сертификат, грамоту или диплом, а их учителя — благодарственные письма.