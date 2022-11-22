На Курск опустился сильный туман

В Курске произошло резкое изменение погодных условий
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Вот уже несколько дней в Курске и районах стоит непогода. 22 ноября ледяной дождь сменился сильным туманом. Это значительно ухудшает видимость на дорогах и может стать причиной ДТП.
Госавтоинспекция Курской области просит автомобилистов быть предельно внимательными, не нарушать установленный скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Не совершать маневр обгона в местах, где это запрещено.
Соблюдать правила безопасности стоит и пешеходам: переходить дорогу только в установленном месте и на разрешающий сигнал светофора, а в темное время использовать световозвращающие элементы на одежде.