На Курск опустился сильный туман

В Курске произошло резкое изменение погодных условий Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Вот уже несколько дней в Курске и районах стоит непогода. 22 ноября ледяной дождь сменился сильным туманом. Это значительно ухудшает видимость на дорогах и может стать причиной ДТП.

Госавтоинспекция Курской области просит автомобилистов быть предельно внимательными, не нарушать установленный скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Не совершать маневр обгона в местах, где это запрещено.

Соблюдать правила безопасности стоит и пешеходам: переходить дорогу только в установленном месте и на разрешающий сигнал светофора, а в темное время использовать световозвращающие элементы на одежде.