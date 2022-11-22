Еще 25 курян заразились коронавирусом

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 148 843 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 22 ноября, в Курской области наблюдается рост числа заболевших коронавирусом за сутки - выявлено 25 новых случаев. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 148 843 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 110 человек, на ИВЛ – 5 (4 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2528 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.