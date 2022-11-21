22 ноября в Курской области столбик термометра поднимется до +9

22 ноября в регионе будут большие перепады температуры Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 ноября в Курской области будет облачно. Ночью осадки, преимущественно в виде дождя, днем небольшие, местами умеренные дожди. Местами туман, ночью местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура: - ночью от 3° мороза до 2° тепла , днем 4-9° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 2000-5000 метров, при тумане до 1000 метров.

Между тем в регионе вторые сутки продолжают устранять последствия ледяного дождя. По информации регионального штаба, ситуация с электроснабжением некоторых населенных пунктов Курской области остается сложной. Ледяной дождь не прекращается, из-за ухудшения погодных условий образуются новые повреждения электросетей, сообщили в Доме Советов.

Несмотря на круглосуточную работу энергетиков, есть проблемы с подачей электричества в 124 населенных пунктах шести районов, преимущественно в восточной части области.