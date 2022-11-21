Суд взыскал с курянки кредит, который на нее оформили мошенники

Суд стал на сторону банка, а встречный иск женщины отклонил Фото: Светлана ВОЛКОВА

Банк через суд взыскал с жительницы Глушковского района Курской области более 164 тысяч рублей. По заверению женщины, кредит на ее имя оформили мошенники.

На 38-летнюю курянку кредит был оформлен в октябре 2020 года на сумму 150 тысяч рублей.

- Женщина в суде исковые требования не признала, предъявила встречный иск к банку, в котором просила признать указанный кредитный договор фиктивным. Ссылалась на то, что не оформляла кредит и деньги не получала. Договор был заключен через мобильное приложение банка мошенническим путем третьими лицами, после передачи ее персональных данных гражданину, который представился сотрудником банка. Когда узнала о кредите, обратилась в полицию. Мошенники до настоящего времени не установлены, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Суд удовлетворил исковые требования банка, во встречном иске отказал.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сказали в ведомстве.