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НовостиЗвезды21 ноября 2022 17:59

В Курске пройдет юбилейный концерт оркестра русских народных инструментов имени Виктора Гридина

Мероприятие состоится 27 ноября в филармонии
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На концерте прозвучат как авторские музыкальные сочинения, так и современные обработки русских народных песен

На концерте прозвучат как авторские музыкальные сочинения, так и современные обработки русских народных песен

Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 ноября в Большом зале Курской государственной филармонии пройдет юбилейный концерт оркестра русских народных инструментов имени Виктора Гридина – выдающегося баяниста, композитора и дирижера.

В составе коллектива лучшие музыканты Курска – исполнители на народных инструментах. Среди них опытные педагоги учебных заведений, молодые выпускники и студенты Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова, Курского колледжа культуры, музыкальных вузов страны.

На концерте прозвучат как авторские музыкальные сочинения, так и современные обработки русских народных песен, новые аранжировки классических произведений и популярной эстрадной музыки. Также в программе примут участие творческие коллективы и солисты филармонии.

Билеты можно приобрести в кассах филармонии и на официальном сайте.