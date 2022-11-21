В Курске пройдет юбилейный концерт оркестра русских народных инструментов имени Виктора Гридина

На концерте прозвучат как авторские музыкальные сочинения, так и современные обработки русских народных песен Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 ноября в Большом зале Курской государственной филармонии пройдет юбилейный концерт оркестра русских народных инструментов имени Виктора Гридина – выдающегося баяниста, композитора и дирижера.

В составе коллектива лучшие музыканты Курска – исполнители на народных инструментах. Среди них опытные педагоги учебных заведений, молодые выпускники и студенты Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова, Курского колледжа культуры, музыкальных вузов страны.

На концерте прозвучат как авторские музыкальные сочинения, так и современные обработки русских народных песен, новые аранжировки классических произведений и популярной эстрадной музыки. Также в программе примут участие творческие коллективы и солисты филармонии.

Билеты можно приобрести в кассах филармонии и на официальном сайте.