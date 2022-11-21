Курянин вилами убил хаски

Суд ограничил извергу свободу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мировой судья судебного участка Мантуровского района Курской области вынес приговор 35-летнему ранее судимому местному жителю. Он признан виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем гибель.

- В августе мужчина обнаружил, что принадлежащая его сестре пятилетняя собака хаски загрызла несколько домашних птиц. Курянин схватил хозяйственные вилы и нанес собаке четыре колющих удара, а также несколько ударов деревянной ручкой вил. Преступные действия привели к гибели животного, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Также мужчина купил новую хаски своей сестре.

Мировой судья признал курянина виновным по ч.1 ст. 245 УК РФ и дал ему десять месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавили в ведомстве.