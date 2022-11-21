Из-за ледяного дождя перебои с электричеством есть в 124 курских населенных пунктах

В регионе отмечены новые обрывы электросетей Фото: Светлана ВОЛКОВА

По информации регионального штаба, ситуация с электроснабжением некоторых населенных пунктов Курской области остается сложной. Ледяной дождь не прекращается, из-за ухудшения погодных условий образуются новые повреждения электросетей, сообщили в Доме Советов.

Несмотря на круглосуточную работу энергетиков, есть проблемы с подачей электричества в 124 населенных пунктах шести районов, преимущественно в восточной части области.

104 аварийные бригады, задействованные в ликвидации последствий стихии, продолжат работу и в ночное время. Энергетики прикладывают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей, добавили чиновники.