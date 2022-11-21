В Курске оборудуют 1120 платных парковочных мест

Тарифы на парковку будут зависеть от локации, времени суток, будних, выходных или праздничных дней Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске проведут работы по модернизации системы управления платными парковками. Как сообщает мэр города Игорь Куцак – это обновление модулей управления льготами и тарифами, интеграции с системами фотовидеофиксации, отчетности, СМС-платежей, процессинга платежей и сверки данных банковского процессинга, объектами инфраструктуры, административной практики и других инструментов для эффективного использования платных парковок.

Особое внимание уделяют выявлению и обработке нарушений, управлению данными пользователей, автоматизированной оплате парковки, возможности вернуть деньги, взаимодействию с «Почтой России» и информационной системой о государственных и муниципальных платежах.

Всего в городе оборудуют 1120 парковочных мест, первые 410 из них будут иметь стационарные комплексы фотовидеофиксации по следующим адресам: Вокзальная, 1; Красная площадь, 4, 6, 8; Урицкого, 6; Дзержинского, 2; Верхняя Луговая, 2, 13, 13А; Сосновская, 1, 5, 13, 29.

Добавим, что тарифы на парковку будут зависеть от локации, времени суток, будних, выходных или праздничных дней: их размер сейчас согласовывается. Будут и штрафы за остановку в запрещенном месте и отсутствие оплаты в зоне действия платной парковки, а также эвакуация.

Отметим, по словам главы Курска, после монтажа и запуска системы управления платными парковками куряне получат тестовое бесплатное время на то, чтобы привыкнуть к нововведениям