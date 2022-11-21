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НовостиОбщество21 ноября 2022 14:17

В Курске оборудуют 1120 платных парковочных мест

Известно, на каких улицах появятся первые 410 из них
Кристина ГОРБАТЕНКО
Тарифы на парковку будут зависеть от локации, времени суток, будних, выходных или праздничных дней

Тарифы на парковку будут зависеть от локации, времени суток, будних, выходных или праздничных дней

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске проведут работы по модернизации системы управления платными парковками. Как сообщает мэр города Игорь Куцак – это обновление модулей управления льготами и тарифами, интеграции с системами фотовидеофиксации, отчетности, СМС-платежей, процессинга платежей и сверки данных банковского процессинга, объектами инфраструктуры, административной практики и других инструментов для эффективного использования платных парковок.

Особое внимание уделяют выявлению и обработке нарушений, управлению данными пользователей, автоматизированной оплате парковки, возможности вернуть деньги, взаимодействию с «Почтой России» и информационной системой о государственных и муниципальных платежах.

Всего в городе оборудуют 1120 парковочных мест, первые 410 из них будут иметь стационарные комплексы фотовидеофиксации по следующим адресам: Вокзальная, 1; Красная площадь, 4, 6, 8; Урицкого, 6; Дзержинского, 2; Верхняя Луговая, 2, 13, 13А; Сосновская, 1, 5, 13, 29.

Добавим, что тарифы на парковку будут зависеть от локации, времени суток, будних, выходных или праздничных дней: их размер сейчас согласовывается. Будут и штрафы за остановку в запрещенном месте и отсутствие оплаты в зоне действия платной парковки, а также эвакуация.

Отметим, по словам главы Курска, после монтажа и запуска системы управления платными парковками куряне получат тестовое бесплатное время на то, чтобы привыкнуть к нововведениям