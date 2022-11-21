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НовостиОбщество21 ноября 2022 13:04

Курская область отправила военнослужащим около одной тонны гуманитарного груза

Кристина ГОРБАТЕНКО
Военные также получат посылки с вещами от родных и близких

Военные также получат посылки с вещами от родных и близких

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжают оказывать помощь участникам СВО. Воинские части и мобилизованных граждан обеспечивают дополнительной экипировкой, шанцевым инструментом и теплыми вещами.

В областной администрации сообщают, что очередную партию помощи направили сегодня, 21 ноября, из Аварийно-спасательной службы курским военным. Бойцам доставят: инструменты, термобелье, носки, перчатки, подшлемники.

Общий вес груза составляет около одной тонны. Помимо материального обеспечения, военным передадут посылки с вещами от родных и близких. Кроме того, вместе с каждой партией помощи отправляют также письма с пожеланиями от курских школьников.