22 и 23 ноября часть Курской области останется без газа

Пользоваться газовыми приборами на время отключения запрещено Фото: Архив "КП"

22 ноября с 09:00 до 17:00 в Курске на газопроводе будут проводить внеплановые работы. В связи с этим отключат газ в домах по адресам:

улица Агрегатная, 1-я, 2-я, 3-я Агрегатная, 1-й – 7-й Агрегатные переулки, Клубная, 1-й, 2-й Клубный переулок, 1-й, 2-й Клубный проезд, ул. Коллективная, 1-й, 2-й, 3-й Весенний переулок, 1-й, 2-й, 3-й Весенний проезд, Молодежный переулок, СНТ «Авиатор-2», СНТ «Искра», 1-я, 2-я Клюквинская, Сиреневая, Воздушная, СТ «Авиатор»;

Также отключения будут и в Курском районе: СНТ «Богатырь», СНТ «Ромашка-3», ВЧ «Халино», СНТ «Березка», деревня Халино, улица Рябиновая, деревня Долгое, поселок Подлесный.

23 ноября с 09:00 до 17:00 на газопроводе высокого давления проведут неотложные работы. В связи с этим без газа останутся жители Курского района: деревня Постоялые Дворы, Отрешково, хутор Семидесный.

В региональном ГУ МЧС предупреждают, пользоваться газовыми приборами в указанное время запрещено.