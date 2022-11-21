Ночью курские дороги от наледи убирали 54 единицы техники

В первую очередь от наледи обрабатывают пешеходные переходы, остановки, подходы к школам, больницам и детским садам Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают избавлять городские дороги и тротуары от наледи. Так, в комитете дорожного хозяйства сообщают, что сегодня ночью работало 54 единицы дорожной техники. Было израсходовано 947 тонн песко-соляной смеси.

Работы дорожники продолжают и днем. В первую очередь от наледи обрабатывают пешеходные переходы, остановки, подходы к школам, больницам и детским садам. Помимо этого, городские коммунальные службы расчищают 63 сквера и парка. В работе задействованы 47 человек и восемь единиц техники. Также сегодня на борьбу с гололедом вышли около 700 дворников.

По прогнозу синоптиков, в регионе перепады температуры продолжатся на этой неделе. О некачественной уборке дорог и тротуаров, а также дворовых территорий можно сообщить по телефону: 112; комитет ЖКХ — 70-01-10, комитет дорожного хозяйства — 70-54-05.