За неделю в Курской области произошло более 30 пожаров

Три возгорания произошло в зерносушилках Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 14 по 20 ноября пожарно-спасательные подразделения Курской области более ста раз выезжали по тревоге. В регионе зарегистрировано более 30 пожаров.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, три возгорания произошло в зерносушилках. Еще семь пожаров случилось из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Для ликвидации последствий ДТП огнеборцы выезжали более 20 раз.

Кроме этого, 19 ноября на реке Свапа Дмитриевского района было обнаружено тело 66-летнего мужчины.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Телефоны спасения «101» и «112».