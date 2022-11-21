В ДТП под Курском погибла женщина и ранены два ребенка

Авария произошла в Курчатовском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 19 ноября примерно в 15:45 на 64 километре автодороги «Курск – Льгов -Рыльск». В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль «ВАЗ-21093» под управлением 44-летнего водителя, столкнулся с встречным автомобилем «JAC N350», за рулем которого был 26-лений водитель. После столкновения машины съехали в кювет.

В результате ДТП 36-летняя женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ-21093» скончалась на месте. Водитель, 13-летний и восьмилетний пассажиры «автомобиля ВАЗ-21093», получили ранения и были доставлены в больницу.

Всего с 18 по 20 ноября в Курской области зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 19 ноября примерно в 04:20 на улице Дзержинского в Рыльске. По предварительным данным, неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя сбил 23-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, но входе поисково-розыскных мероприятий был установлен и задержан сотрудниками полиции.