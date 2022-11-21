33-летняя курянка зарезала своего знакомого

Женщина задержана
Фото: Архив "КП"
Железногорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летней женщины, подозреваемой в убийстве.
В Региональном СУ СК рассказывают, вечером 18 ноября женщина была в квартире на улице Никитина в Железногорске. Там из-за личной неприязни она поссорилась со своим 30-летним знакомым. В ходе ссоры курянка не менее одного раза ударила мужчину ножом в грудь.
От полученных ранений молодой человек скончался на месте.
В настоящее время женщина задержана. По делу проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.