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НовостиПолитика21 ноября 2022 8:33

Иван Музалев назначен министром сельского хозяйства Курской области

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт
Кристина ГОРБАТЕНКО
Продолжается формирование регионального Правительства

Продолжается формирование регионального Правительства

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал документ о преобразовании регионального комитета АПК в Министерство сельского хозяйства.

- Агропромышленный комплекс Курской области один из самых сильных в стране, и от наших аграриев ждут высоких результатов, - сказал глава региона.

Также с 18 ноября Иван Музалв был назначен министром сельского хозяйства Курской области. Соответствующий документ также был подписан губернатором.

В Курской области продолжается работа по формированию регионального Правительства. Завершить этот процесс планируют до конца этого года.

Ранее Роман Старовойт подписал документ о назначении Александра Афонина министром строительства Курской области, сам комитет преобразован в министерство.