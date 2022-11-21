Иван Музалев назначен министром сельского хозяйства Курской области

Продолжается формирование регионального Правительства
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал документ о преобразовании регионального комитета АПК в Министерство сельского хозяйства.
- Агропромышленный комплекс Курской области один из самых сильных в стране, и от наших аграриев ждут высоких результатов, - сказал глава региона.
Также с 18 ноября Иван Музалв был назначен министром сельского хозяйства Курской области. Соответствующий документ также был подписан губернатором.
В Курской области продолжается работа по формированию регионального Правительства. Завершить этот процесс планируют до конца этого года.
Ранее Роман Старовойт подписал документ о назначении Александра Афонина министром строительства Курской области, сам комитет преобразован в министерство.