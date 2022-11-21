Житель Курской области на протяжении месяца крал металл со склада

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в Железногорске 47-летний мужчина целый месяц крал металл с территории склада организации. Заявление о ряде хищений поступило от руководства учреждения, когда стали пропадать крупные металлические составляющие.

Так, курянин совершил шесть хищений. Каждый раз он уходил от внимания охраны и продолжал возвращаться за дополнительной порцией украденного. Металл он резал и на своей грузовой машине перевозил в пункт приема лома. В итоге общая сумма от краж составила около 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что вор ранее уже был судим, теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.