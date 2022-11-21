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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 8:09

Житель Курской области на протяжении месяца крал металл со склада

Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мужчине грозит до двух лет тюрьмы

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы

Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в Железногорске 47-летний мужчина целый месяц крал металл с территории склада организации. Заявление о ряде хищений поступило от руководства учреждения, когда стали пропадать крупные металлические составляющие.

Так, курянин совершил шесть хищений. Каждый раз он уходил от внимания охраны и продолжал возвращаться за дополнительной порцией украденного. Металл он резал и на своей грузовой машине перевозил в пункт приема лома. В итоге общая сумма от краж составила около 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что вор ранее уже был судим, теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.