В Курской области появятся четыре комплекса по переработке и утилизации мусора

В результате строительства первого такого комплекса регион будет обрабатывать 100% отходов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области планируют создать четыре автоматизированных комплекса по переработке и утилизации мусора. На эти цели потратят 3,7 миллиардов рублей. Как сообщают в областной администрации, в результате строительства первого такого комплекса, уже в 2024 году, регион будет обрабатывать 100% и утилизировать 30% отходов.

Помимо этого, продолжается работа по внедрению раздельного сбора мусора. Уже сейчас приобрели и установили 800 контейнеров, до конца года на территории региона появится более 2,4 тысячи новых контейнеров.

Также в регионе решают проблему мусорных полигонов. Так, в Железногорске уже проводят рекультивацию такого объекта, а в следующем году планируют реализовать проекты в Обояни, Льгове, Щиграх и Курчатове.