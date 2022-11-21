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НовостиОбщество21 ноября 2022 7:23

В Курской области появятся четыре комплекса по переработке и утилизации мусора

На эти цели потратят 3,7 миллиардов рублей
Кристина ГОРБАТЕНКО
В результате строительства первого такого комплекса регион будет обрабатывать 100% отходов

В результате строительства первого такого комплекса регион будет обрабатывать 100% отходов

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области планируют создать четыре автоматизированных комплекса по переработке и утилизации мусора. На эти цели потратят 3,7 миллиардов рублей. Как сообщают в областной администрации, в результате строительства первого такого комплекса, уже в 2024 году, регион будет обрабатывать 100% и утилизировать 30% отходов.

Помимо этого, продолжается работа по внедрению раздельного сбора мусора. Уже сейчас приобрели и установили 800 контейнеров, до конца года на территории региона появится более 2,4 тысячи новых контейнеров.

Также в регионе решают проблему мусорных полигонов. Так, в Железногорске уже проводят рекультивацию такого объекта, а в следующем году планируют реализовать проекты в Обояни, Льгове, Щиграх и Курчатове.