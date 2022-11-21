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НовостиЗдоровье21 ноября 2022 6:26

За сутки в Курской области коронавирусом заразились 19 человек

Летальных случаев нет
Кристина ГОРБАТЕНКО
В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 113 человек

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 113 человек

Фото: Архив "КП"

В Курской области продолжает снижаться количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 21 ноября, в регионе ковид заразились еще 19 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 148 818 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 113 человек, на ИВЛ – 5 (4 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2528 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.