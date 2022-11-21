В поселке Теткино Курской области горел жилой дом

Пожар произошел ночью 21 ноября Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило на номер ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 21 ноября в 03:01. На улице Пролетарской в поселке Теткино Глушковского района горел жилой дом.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи. По прибытию огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 03:03, справиться с огнем удалось в 03:10.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в результате пожара в жилом деревянном доме огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 30 квадратных метров. Возгорание тушили 14 человек и четыре единицы техники. Его ущерб и причину выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».